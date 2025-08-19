トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第7話が18日に放送され、すみれ（トリンドル）が思わず桔平（木村了）に怒る姿が描かれると、ネット上には「ついに普通に怒っちゃった」「腹立ちすぎて本音出てる」といった声が集まった。【写真】すみれ（トリンドル玲奈）は脅迫状の犯人の目星をつけるすみれに脅迫状を送っていたのが、桔平の同僚・芝田（山崎紘菜）だと判明。実