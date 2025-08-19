山梨の宿泊施設で、68人の集団食中毒がありました。8月7日から8日にかけて、山梨・北杜市の宿泊施設「小金井市立清里山荘」に滞在していた68人が、下痢や腹痛を訴え、一部の人からウエルシュ菌が検出されました。県はこの施設の食事が原因の集団食中毒と断定し、施設を3日間の営業停止処分にしました。