黒よりも重見えせず、どのカラーアイテムとも相性抜群なのがブラウンの魅力。女性らしい柔らかさをキープしながら、コーデを引き締めてくれます。8月19日(火)のおすすめコーデをご紹介します。トレンドのブラウンニットでピンクスカートを大人顔に♡出典: 美人百花.comブラウンアイテムと組み合わせるときは、白みがかったニュアンスピンクがおすすめです。ニット￥7,150/Noëlaスカー ト￥19,800/SNIDELピアス￥11,2