千葉・館山市で、15歳の男子高校生が溺れて死亡しました。18日午後4時ごろ、館山市富士見の海水浴場近くの岩場で、市川市に住む15歳の男子高校生が溺れて、その後、死亡しました。男子高校生は友人3人と遊びに来ていて、海水浴場を外れた水深2メートルほどの岩場でシュノーケリングをしていたということです。