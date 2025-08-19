猫が思いがけない仕草を見せてくれると、つい笑ってしまうことってありますよね。Xに投稿された1枚の写真が「これはかわいすぎる」と注目を集めています。そこに写っていたのは、「これが膝ですけど？」と言わんばかりに、自慢のお膝を堂々と見せつけてくる猫ちゃん。その愛らしい姿に、多くの人の心が射抜かれてしまいました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回、話題になったのはXユーザー・ちぼさん宅