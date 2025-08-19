茨城県のJR水戸駅前で7月、男女6人が刃物で切りつけられた事件で、このうち男女2人に対する殺人未遂の疑いで48歳の男が再逮捕されました。再逮捕された塩原弘和容疑者（48）は7月、JR水戸駅前の路上でマシェットナイフと呼ばれる刃渡り50cmほどのナイフで女性（75）を切りつけたほか、止めに入った男性（54）も切りつけ殺害しようとした疑いが持たれています。この事件では、他にも4人の男女が突然切りつけられてけがをしました。