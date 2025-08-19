都市の夜景をテーマにした絵画で注目を集める画家・山崎雅未（やまさき・まみ）の、代表作や最新作約100点の作品を集めた特別展が、宝塚市立文化芸術センターで開かれている。2025年9月15日（月・祝）まで。『Generative』2024年キャンパスにアクリル個人蔵目に飛び込んでくるのは、光が舞っているような都市の夜景だ。山崎雅未は、アクリル絵具を何層にも塗り重ね、それをスキージ（版画などでインクを版の上に均一に伸ば