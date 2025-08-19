■師匠談志の役で朝ドラデビュー突然ですが、私こと、この度ただいま放送中の大人気番組、朝ドラ「あんぱん」に出演することになりました！小説版『NHK連続テレビ小説あんぱん（上）』（作：中園ミホ、ノベライズ：後藤美奈、NHK出版）連続テレビ小説第112作目となる「あんぱん」とは、アナタの心にアンパンチ！やなせたかしさん夫妻をモデルにしたフィクションのオリジナルストーリーであります。脚本は中園ミホさん。主演は今