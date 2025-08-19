人類最古の文明の一つであり、三千年もの長きに渡って繁栄をとげた古代エジプト。近年、重要な考古学的発見が相次ぎ、巨大博物館のオープンが年内に予定されていることもあって、熱い注目を集めている。8月19日と20日、2夜連続72分の拡大版で放送されるNHKスペシャル「エジプト悠久の王国」は、番組ナビゲーターに堺雅人さんを迎え、古代エジプトに残された大いなる謎の解明に挑む。（文・番組ディレクター 八木下雄介、全2回の1