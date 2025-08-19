〈「堺さんはミイラにそっと手を合わせると…」堺雅人が“本気のエジプトロケ”1週間、ギザの3大ピラミッド→ナイル川1000キロを行く“弾丸旅”の一部始終〉から続く人類最古の文明の一つであり、三千年もの長きに渡って繁栄をとげた古代エジプト。近年、重要な考古学的発見が相次ぎ、巨大博物館のオープンが年内に予定されていることもあって、熱い注目を集めている。8月19日と20日、2夜連続72分の拡大版で放送されるNHKスペシ