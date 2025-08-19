今回は広陵高校（広島）問題についての読み比べです。注目は「朝日新聞はどう報じたか？」。【画像】部内暴力が報じられた広陵高校の堀正和校長夏の全国高校野球選手権大会に出場していた広陵が初戦に勝利した後、出場を辞退した。1月に起きた部員間の暴力事案が発端だ。それをきっかけにSNSで中傷が相次いだことなどが理由、という。中井哲之監督©︎時事通信社朝日新聞は「熱中症の発症」を報じなかったさてこ