米ドル紙幣【ニューヨーク共同】週明け18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比68銭円安ドル高の1ドル＝147円82〜92銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1655〜65ドル、172円46〜56銭。インフレ懸念を背景に米長期金利が上昇。日米金利差の拡大を意識した円売りドル買いが優勢だった。