【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１７日、妻のメラニア夫人がロシアのプーチン大統領に宛てた手紙をＳＮＳで公開した。「今日の世界では控えめに笑うことを強いられている子どもたちがいる」とロシアによるウクライナの子どもの連れ去りに懸念を示し、「あなたは一人の力で子どもたちのメロディーのような笑いを取り戻せる」とプーチン氏に行動を求めた。米メディアによると、手紙は１５日の米露首脳会談でトラ