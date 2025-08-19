大谷の放った歴史的な一発。その記念球は高値で取引された(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）の“記念すべき一球”の価値は大きく跳ね上がった。現地時間8月16日、大谷が今年6月のロッキーズ戦で放った日米通算300号となるホームランボールをキャッチしたエミリー・サバジュさんが出品していた記念ボールが、ポーツオークションサイト「Lelands」において4万4322ドル（約651万5000円）で落札された。【動画】思わずあんぐ