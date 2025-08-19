大分県にある陸上自衛隊の演習場で、訓練中の20代の隊員2人が死亡しました。陸上自衛隊によりますと、大分県にある日出生台（ひじゅうだい）演習場で、訓練中だった西部方面戦車隊の隊員2人と連絡が取れなくなりました。捜索を行っていたところ2人は、18日午前0時6分ごろ、演習場内で心肺停止の状態で発見されました。2人は病院への搬送を要請した消防によって、発見から約1時間後に死亡が確認されたということです。亡くなったの