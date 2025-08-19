アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が18日、ホワイトハウスで会談しました。先日の米露首脳会談を受け、停戦に向けた道筋が見いだせるかが注目されます。中継です。3年半にわたる紛争の行方を左右するトランプ大統領とゼレンスキー大統領の会談は、落ち着いた雰囲気で始まりました。トランプ大統領「きょうの会談で全てがうまくいけば（プーチン氏を含む）3者会談を開催し、そこで戦闘を終結させる可能性が