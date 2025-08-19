日本サッカー協会（JFA）は18日、ウェールズで開催される「The Gary Speed Tournament」に参加するU-15日本代表メンバー20名を発表した。チームを率いるのは平田礼次監督。招集リストは以下の通り。GK：12．山下晴太郎（ヴィッセル神戸伊丹U-15）1．小畑颯亮（ガンバ大阪ジュニアユース）DF：4．酒井陽杜（ジェフユナイテッド市原・千葉U-15）14．進藤新大（柏レイソルU-15）5．林天音（大分トリニータU-15）13．野田永輝飛（川崎