【リーズ（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグ開幕節で18日、リーズの田中碧はホームのエバートン戦で後半追加タイムまでプレーした。チームは終盤にPKで均衡を破り、1―0で勝った。リーズは2部から今季昇格し、田中はプレミアリーグ初出場となった。