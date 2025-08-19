元テレビ朝日でフリーの宇賀なつみアナウンサーが１９日までに自身のＳＮＳを更新。旅行先でのコーデを披露した。宇賀アナはインスタグラムで光沢のある柄がデザインされた水色のロングワンピースに白のバッグをあわせたコーデを披露。「オンオフどんな時でもサラッと着用できて、この夏大活躍中のアイテムなのですが、２０年前から大好きな場所にお供してもらったら、とても相性が良かったーー！！日本ではまだまだ着られそう