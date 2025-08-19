1985年夏の甲子園、桑田真澄、清原和博の“KKコンビ”が最上級生となったPL学園は、初戦で東海大山形に大会史上最多の29得点で圧勝。当時「セ・リーグ最下位のヤクルトより強いかも?」の声もあったスーパーチームの本領を発揮した。一方、郷土の代表が歴史的大惨敗を喫した山形県では、県議会で「どうしてこんなに弱いのか」の議論も交わされる政治問題に発展した。【久保田龍雄/ライター】【見つけられるかな？】1985年夏の甲子