18日、福岡県宗像市の宗像ユリックスで行われた将棋の王位戦七番勝負第4局の前夜祭には、約350人のファンが詰めかけました。ここまで3連勝で19日からの対局で勝てば王位6連覇を果たす藤井聡太七冠は、先日の大雨による宗像市の被害を気遣いながら意気込みを語りました。■藤井七冠「大変な状況の中で対局の準備、こうして本当に温かい歓迎をいただきましたこと、ありがたく感じています。しっかり集中して戦っていきたいと思います