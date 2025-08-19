第2回【55年前の万博のほうが“未来を感じられた”のでは？1970年は「月の石」に行列ができたのに、2025年は「回転ずし」に行列ができるフシギ】からの続き──。7月1日、私は関西万博を訪れた。人気パビリオンの大半は予約が必須であり、先着順のところも長蛇の列ができている。【井上トシユキ／ITジャーナリスト】（全3回の第3回）＊＊＊【写真10枚】思わず惹きつけられる魅力たっぷり…万博会場を彩る「世界の美女」た