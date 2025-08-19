8月上旬からの大雨による被害を巡り、石破首相は地域を限定せず全国を対象にして「激甚災害」に指定する方針を明らかにしました。石破首相：この度の大雨被害を激甚災害に指定する。そういう見込みとなっています。18日夜、記者団に対し石破首相は、6日からの大雨により青森県から鹿児島県に及ぶ12県で、建物の倒壊や浸水などの被害が報告され、8人の死亡が確認されていると説明しました。その上で、「全国を対象とした激甚災害の