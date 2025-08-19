家庭から出る生ごみの減量と堆肥化を進めるため、大分県日田市は、市民が購入する「生ごみ処理機」の費用の一部を補助する事業に取り組む。対象は市内に住所があり、居住している個人または自治会（事業所は除く）で、継続的に生ごみの減量と堆肥化に取り組む意思があることなど。20日から受け付けを開始する。補助額は、生ごみ処理機本体（脱臭剤その他別売り品、配送料などは除く）1台の購入費（消費税込み）の3分の2。電力