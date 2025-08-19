·§ËÜ¸©»³¼¯»Ô¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö»³¼¯ÅôäÆ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï15¡¢16¤ÎÎ¾Æü¡¢Ãæ¿´Éô°ìÂÓ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢±ä¤ÙÌó12Ëü¿Í¤Î¿Í½Ð¡Ê¤Þ¤Ä¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÈ¯É½¡Ë¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¡ÖÀé¿ÍÅôäÆÍÙ¤ê¡×¤Ï±«¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅôäÆ»Õ¤¬ÏÓ¤Ë¤è¤ê¤ò¤«¤±¤¿¡Ö»³¼¯ÅôäÆ¡×¤Î¿·ºî27´ð¤¬³Æ½ê¤Ë¾þ¤é¤ì¡¢¤ª¤Þ¤Ä¤ê¹­¾ì¤Ç¤Ï³ÆÃÄÂÎ¤ÎÅôäÆÍÙ¤ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Åò¤Î³¹¤Ï¤Þ¤Ä¤ê°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡£15ÆüÌë¤Ï¡¢ÇòÁõÂ«¤Î¤¿¤¤¤Þ¤Ä¹ÔÎó¤¬ÂçµÜ¿À¼Ò¤Þ¤ÇÎý¤êÊâ¤­¡¢·Ê¹ÔÅ·