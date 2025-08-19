長崎原爆資料館（長崎市平野町）は18日、大雨による雨漏りで水シミができた「被爆資料」を修復した結果、腐食やカビなどの影響は残らなかったと発表した。見学を制限していたこの資料の展示コーナーは、19日から通常通り見ることができる。被爆資料は、熱線による被害のコーナーにある「焦げた板壁に残った木の葉の影」という木製のもの。11日に天井から水滴が落ちてシミができた。展示ケースに除湿機を入れるなどして乾燥作業