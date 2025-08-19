長崎県雲仙市議選（10月26日告示、11月2日投開票）の立候補予定者説明会が18日、市役所であり、現職11人、新人9人の計20陣営が出席した。定数は2減して17となる。有権者数は3万4036人（7月2日現在、市選管調べ）。