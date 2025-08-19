海洋進出や軍事活動を強める中国を念頭に、政府が進める南西諸島の防衛力強化の一翼を担うのが、陸上自衛隊相浦駐屯地（長崎県佐世保市）の「水陸機動団」だ。この部隊を現地に送り込む輸送機V22オスプレイが佐賀駐屯地（佐賀市）に配備された。これによりどんな効果が期待され、何が変わるのか、懸念は−。水機団長の武者利勝陸将補が報道各社の取材に応じた。部隊輸送「迅速に」「選択肢増える」オスプレイの佐賀配備は7月9