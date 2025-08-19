佐賀県は18日、はしか（麻疹）に感染した福岡市の女児（0）が、14日午後に多久市のカフェで不特定多数の人と接触した可能性があると発表した。県によると、女児は同市多久町の「スローカフェ」に、14日午後1時半から約1時間滞在。はしかの感染力は非常に強く、同4時半までの3時間に同店を利用した人は感染の可能性がある。県は3週間以内に発熱や発疹などの症状が出た場合、速やかに保健福祉事務所に相談するよう呼びかけている