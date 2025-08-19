¶å½£ÅÅÎÏ¸¼³¤¸¶È¯¡Êº´²ì¸©¸¼³¤Ä®¡Ë¤Ç7·î¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸÷¤ëÊªÂÎ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢º´²ì¤Ê¤É¶å½£4¸©¤Ç³èÆ°¤¹¤ë14¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ï18Æü¡¢¸¼³¤¸¶È¯¤ÎÂ¨»þ±¿Å¾Ää»ß¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤ò»³¸ý¾ÍµÁÃÎ»ö°¸¤Æ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£»ÔÌ±ÃÄÂÎÂ¦¤Ïº£²ó¤ÎÌäÂê¤Ç¡Ö¸¶È¯¤¬³°Éô¤«¤é¤Î¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´¤¯ÌµÎÏ¤À¤ÈÏªÄè¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¸ø³«¤äÈ´ËÜÅª¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤Ê¤É¤âµá¤á¤¿¡£Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÌó20Ç¯´Ö¤Ë½êÂ°ÉÔÌÀ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬110²ó°Ê¾å¡¢