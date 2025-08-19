佐賀市は18日、7億9330万円を増額する本年度一般会計補正予算案を発表した。3学期（来年1〜3月）の小学校の給食費を無償化する事業費に1億2487万円を盛り込んだ。25日開会予定の市議会定例会に提案する。市によると、全35校の市立小に通う約1万1800人の児童が対象。1食当たり235円で、3カ月で1人当たり約1万円が免除される。食物アレルギーで弁当を持参している児童には、給食費相当額を支給する。事業費のうち約1億円は国の