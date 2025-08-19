ウクライナの頭越しに米国とロシアが停戦交渉をしても無理がある。トランプ米大統領はウクライナを加え、交渉を仕切り直すべきだ。トランプ氏とロシアのプーチン大統領が米アラスカ州で会談した。2022年2月にロシアがウクライナに侵攻して以来、米ロ首脳の直接会談は初めてだ。話し合いはロシア優位で進んだ結果、停戦に合意できなかった。プーチン氏は「危機の根本的な原因を除去しなければならない」と強硬姿勢を崩さなか