ロサンゼルスで開かれたアニメエキスポの会場周辺は、コスプレしたアニメファンらで溢れかえっていた（記者撮影）【相関図をみる】北米アニメビジネスのカオスマップ。一段と存在感を放つのは？からっとした気候に、降り注ぐ強い日差し。7月初旬、アメリカ西海岸の大都市・ロサンゼルスは、蒸し暑い東京とは対照的に過ごしやすい空気が漂っていた。映画産業の聖地・ハリウッドを抱え、大谷翔平を擁するドジャースの本拠地でもある