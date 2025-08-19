豊洲周辺では東日本大震災時も液状化現象は発生しなかった（写真：筆者撮影）【写真】今回取材に協力してくれた豊洲のタワマンに住む男性富の象徴とも言えるタワマン。不動産価格が高騰する中でもその数は増え続け、都心部だけでなく郊外・地方でも建設が相次いでいる。しかし、タワマンが本格的に立ち始めてからまだ30年程度と日が浅いことから、「長く住んだ人の感想」はまだ聞くことが少ない。本連載では、比較的築年数を重ねて