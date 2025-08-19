【キーウ、パリ共同】ドイツのメルツ首相は18日、米ホワイトハウスで開かれた米国と欧州、ウクライナの首脳による協議で、ロシアとウクライナの「停戦合意なしに（米ロ、ウクライナの）3者首脳会談の開催は想像できない」と述べ、停戦が最優先だと訴えた。ロシアに停戦に応じるよう圧力をかけるべきだと強調した。フランスのマクロン大統領も停戦の必要性を主張。一方、トランプ米大統領は自身が解決したと主張する各地の紛争