豊洲駅前。駅前は意外と低層の建物も多い（写真：筆者撮影）【写真】今回取材に協力してくれた豊洲のタワマンに住む男性。エントランスも豪華だった（プライバシーに考慮し画像を加工しています、筆者撮影）富の象徴とも言えるタワマン。不動産価格が高騰する中でもその数は増え続け、都心部だけでなく郊外・地方でも建設が相次いでいる。しかし、タワマンが本格的に立ち始めてからまだ30年程度と日が浅いことから、「長く住んだか