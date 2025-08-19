アメリカのトランプ大統領は18日、ロシアとの和平実現に向け、ウクライナのゼレンスキー大統領らと会談しました。トランプ氏は、協議がうまくいけば「ロシアを含めた3者会談が開かれ、戦争を終わらせるチャンスがある」と語りました。トランプ大統領：すべてが順調に進めば、3者会談を開催でき、戦争を終結させる合理的な可能性が生まれるだろう。ゼレンスキー大統領：大統領が述べたように、我々は3者会談の準備ができている。3者