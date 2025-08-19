歴代興行収入TOP5に食い込んできた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。写真は十二鬼月・上弦の参である猗窩座。強大な力を持ち、炭治郎たちの前にたちはだかる（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable【ランキングを全部見る】映画歴代興行収入「TOP10｣はこちら！劇場版「鬼滅の刃」は何位？他の上位作品は？夏休みに入ってからも快進撃を続ける『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、