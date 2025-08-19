今日19日(火)も全国的に厳しい暑さ。東北南部から九州では、最高気温35℃以上の猛暑日が続出。前橋市は39℃予想と危険な暑さに。万全な熱中症対策を。午後は局地的な激しい雷雨にも注意。北海道と沖縄は大雨に警戒。午後は東北南部〜九州で激しい雷雨北海道と沖縄は大雨の恐れ今日19日(火)は、前線を伴った低気圧が北海道付近を通過するため、北海道は雨が降るでしょう。夕方にかけて、日本海側を中心に雷を伴った激しい雨が降り