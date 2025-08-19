NY原油先物10月限（WTI）（終値） 1バレル＝62.70（+0.72+1.16%） １５日の米露首脳会談を経てウクライナでの停戦や早期和平期待が高まった反面、ウクライナのゼレンスキー大統領の訪米に合わせて、欧州連合（ＥＵ）の首脳らがワシントンに急遽詰めかける格好となり、ウクライナ停戦を巡る不透明感が強まった。ウクライナ戦争におけるロシアの勝利を認め、停戦条件の土台であるウクライナ領土を割譲することに欧州は