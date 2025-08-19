“心やさしきマヌケな誘拐犯”新庄政宗（斎藤工）×“記憶喪失の天才少女”七瀬凛（永尾柚乃）という奇妙な凸凹バディが、次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げるドラマ『誘拐の日』。本日8月19日（火）放送の第7話から、ついに“最終章”に突入する。【映像】最終章直前で伏線回収――すべてが繋がり始めた！30年前に切りつけられた子どもの正体前回の第6話では、新庄と凛がついに“逆襲”を開始。か