睡眠不足に悩む現代人をテーマにした電車内広告が評価されました。睡眠関連事業を手がけるブレインスリープが制作した「脳が眠る電車」が、交通広告グランプリ2025の車両メディア部門で優秀作品賞を受賞しました。「脳を休ませる」ブレインスリープの広告「交通広告グランプリ」は、駅や車両、デジタルサイネージなどの交通広告作品を対象に、表現の新しさや完成度、媒体特性の活用度などを審査し、優れた企画を顕彰するものです。