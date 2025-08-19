アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談しました。ヨーロッパの首脳らを交えた異例の拡大会合も行われました。中継です。プーチン大統領との会談以降、ロシア寄りととられる姿勢を示すトランプ大統領ですが、ウクライナが求めているロシアから再び攻め込まれないための「安全の保証」についてはアメリカが関与すると明言しました。アメリカトランプ大統領「我々は永続的な平和を実現するだろう。すぐに