¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦Á°ÅÄÍª¤¬Í­»ö¤Î¡ÈÀÚ¤ê»¥¡É¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£16Æü¤Î1·³ºÆ¾º³Ê¸å¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡Ãæ¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç1»î¹ç¤Î½Å¤ß¤¬Áý¤¹Ãæ¡¢½ÐÈÖ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤È¤Ê¤ë¡£ÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£½µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂè2ÀèÈ¯¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡ÈÀèÈ¯¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡É¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡ÊÂçºå¶Í°þ»þÂå¤Ë¡ËÂçÉñÂæ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤â1·³¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£