中日・松山晋也投手（２５）がドラゴンズ応援大使のＳＫＥ４８・熊崎晴香（２８）に熱い思いを語った。右ヒジの故障から８月９日に一軍復帰を果たした松山は、そこから５試合連続で無失点。今季はセーブ機会での失敗「０」を続けている。竜の守護神が明かした元チームメートのライデル・マルティネス投手（２８＝巨人）との関係とは――。熊崎右尺骨肘頭疲労骨折で７月４日に登録を抹消されて８月９日に一軍復帰されました。