左脇腹を痛めていたソフトバンクの今宮が19日から1軍合流する見込みとなった。12日のウエスタン・リーグくふうハヤテ戦で実戦復帰。栗原とともに17日の同リーグ・広島戦後にリハビリ組の管轄から“卒業”となっていた。小久保監督は「全打席、守備も見ている。今宮は（スイングも）怖さはなさそう。普通にできている」と話していた。