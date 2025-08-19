「仕事がもう限界だと思ってたけど、この本に出会って救われた」。そんな声がいくつもいくつも集まっているのが、NewsPicksパブリッシング創刊編集長が書いた『弱さ考』だ。本書から、著者が「キレない人間」から「キレる人間」に変わってしまった理由について書かれた部分を紹介する。（構成／ダイヤモンド社今野良介）「積極的にキレる」わけではない僕は元気だった頃「自分はけっこう理性的な人間だ」と思っていた。本だって