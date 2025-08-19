子どものなりたい仕事に口を出す過保護な親が増えている。一方、忙しすぎて家でも仕事の愚痴ばかり、子どもに構う時間もないという親もいる。実は、親の関わり方で将来の子どもの職業・企業選択や収入にまで差が出てしまう。どのように関与するのが、子どもの将来の職業選択に良い影響を与えるのか。（生活経済ジャーナリスト柏木理佳）親が子どもの将来の年収を下げている？遠田郁美さん（仮名・38歳）は優秀で有名大学出身。