◇第107回全国高校野球選手権（2025年8月15日甲子園）≪準々決勝≫▽第1試合（8・00）京都国際―山梨学院京都国際はエース左腕・西村の登板に期待。山梨学院は2年生怪物・菰田が投打で暴れられるか注目。▽第2試合（10・30）関東第一（東東京）―日大三（西東京）関東第一は投打の柱である坂本が中心になる。日大三は3回戦で15安打9得点と調子のいい打線が鍵。▽第3試合（13・00）県岐阜商―横浜（神奈川）