1973年に発表された当初の『あんぱんまん』は、主人公が顔を食べられてしまうショッキングな展開ゆえに、編集者や評論家、幼稚園の先生などから大不評だった。だが、徐々に陽の目を浴び始め、1988年にはテレビアニメ化されるまでの人気を博す。そしてその年、やなせたかしは歓喜の中にありながら、人生でもっとも重い苦悩に向き合うことになる。※本稿は、物江 潤『現代人を救うアンパンマンの哲学』（朝日新聞出版）の一部を抜粋